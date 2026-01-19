Суперкомпьютер не видит конкурентов у "Арсенала" в чемпионской гонке

В прошедшие выходные завершились матчи 22-го тура английской Премьер-лиги по футболу, по исходу которых шансы лондонского "Арсенала" на "золото" повысились очень серьезно, сообщает Zakon.kz.

Такой же вердикт предъявляет и Суперкомпьютер Opta, считая, что "Арсенал" выиграет АПЛ с вероятностью 89,62%.

А шансы у двух главных преследователей небольшие: "Ман Сити" (6,91%) и "Астон Виллы" (3,36%). Мизерные возможности на титул наблюдаются у "Ливерпуля" (0,07%) и "Челси" (0,04%).

Шансы "канониров" на чемпионство в текущем сезоне возросли после того, как конкуренты потеряли очки в прошедшем туре. "Астон Вилла" дома уступила "Эвертону" (0:1).

А "горожане" потерпели неудачу в выездном дерби с "манкунианцами" (0:2).

В итоге команда Микеля Артеты набрала 50 очков после 22 туров и единолично занимает первое место в таблице, опережая на семь очков "Сити" и "Астон Виллу".