Рамон забил дебютный и победный гол за "Реал" на 95-й минуте

В ночь на 15 мая прошел матч 36-го тура испанского футбольного чемпионата, где "Реал" дома вырвал победу у "Мальорки" – 2:1. Героем встречи стал 20-летний Хакобо Рамон, который впервые вышел в старте "сливочных" и оформил решающий гол на 95-й минуте, сообщает Zakon.kz.

При ничейном счете 1:1 защитник "Реала" перебросил мяч через вратаря "Мальорки" Лео Романа. Стоит отметить, что это был дебют 20-летнего футболиста в стартовом составе мадридского коллектива в Ла Лиге.

"Я мечтал об этом всю свою жизнь, и нет лучшего способа забить свой первый гол, чем вот так. Не знаю как, но я это сделал. Это огромная радость, надеюсь, что голов будет еще много. Мой первый старт здесь, сначала немного нервничал, но с течением времени почувствовал себя намного лучше, очень счастлив. Их вратарь Лео Роман провел великолепную игру, но в итоге нам удалось победить". Игрок "Реала" Хакобо Рамон

Эта победа позволила команде Карло Анчелотти отсрочить чемпионство "Барселоны". Оно было гарантировано в случае ничьей или поражения "Реала" против "Мальорки".

В остальных играх 36-го тура испанского первенства вечером 15 мая сыграют "Атлетико" в гостях против "Осасуны", а "Барселона" на выезде встретится с "Эспаньолом".

В случае выездного успеха "сине-гранатовые" досрочно станут чемпионами Испании-2025.