#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.79
595.07
6.56
Спорт

Сын легенды "Реала" подписал контракт с королевским клубом

Футбол Контракт Сына, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 16:09 Фото: Instagram/enzoalvesv
16-летний Энцо Алвес подписал первый свой профессиональный контракт с мадридским "Реалом". Молодого нападающего, который является сыном знаменитого бразильца Марсело, считают талантом в главном штабе "сливочных", сообщает Zakon.kz.

26 января перспективный футболист расписался в трудовом соглашении в присутствии своих родителей Марсело Виейра и Кларисы Алвес.

Стоит отметить, что Энцо не новичок в королевском клубе, он играет в молодежном составе клуба уже два года. Сын Марсело выступает в роли центрального нападающего в команде U-18.

Сам же отец футболиста в течение 15 лет надевал майку главной команды "Реала", добившись там многочисленных титулов и личных наград.

В составе мадридской дружины Марсело шесть раз выиграл Ла Лигу и пять раз Лигу чемпионов УЕФА.

Тем временем ХК "Металлург" Никиты Михайлиса накануне первым пробился в плей-офф Кубка Гагарина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником
20:32, 14 ноября 2023
Футбольный клуб "Кайрат" подписал контракт с грузинским защитником
Жестокое убийство матери и сына в Актобе: подозреваемого поймали
05:13, 11 апреля 2023
Жестокое убийство матери и сына в Актобе: подозреваемого поймали
Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
15:46, 12 мая 2025
Мбаппе побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: