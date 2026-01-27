Сын легенды "Реала" подписал контракт с королевским клубом

16-летний Энцо Алвес подписал первый свой профессиональный контракт с мадридским "Реалом". Молодого нападающего, который является сыном знаменитого бразильца Марсело, считают талантом в главном штабе "сливочных", сообщает Zakon.kz.

26 января перспективный футболист расписался в трудовом соглашении в присутствии своих родителей Марсело Виейра и Кларисы Алвес.

Стоит отметить, что Энцо не новичок в королевском клубе, он играет в молодежном составе клуба уже два года. Сын Марсело выступает в роли центрального нападающего в команде U-18.

Сам же отец футболиста в течение 15 лет надевал майку главной команды "Реала", добившись там многочисленных титулов и личных наград.

В составе мадридской дружины Марсело шесть раз выиграл Ла Лигу и пять раз Лигу чемпионов УЕФА.

