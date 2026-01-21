#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
506.7
593.14
6.53
Спорт

Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина и Наргиза Сарманова, медаль, Доха, стрельба , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 23:10 Фото: ASC
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе 21 января пополнила медальную копилку на чемпионате Азии, который проходит в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, золотую медаль в командных соревнованиях в дисциплине "трап" завоевали Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина и Наргиза Сарманова. Казахстанские спортсменки показали лучший результат среди всех участниц турнира.

Успешно сборная выступила и в индивидуальном зачете в "трапе". Серебряными призерами стали Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.

Отмечается, что ранее казахстанская команда в дисциплине "скит" уже завоевала шесть наград – две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, подтвердив высокий уровень подготовки на континентальном первенстве.

А ранее Александр Бублик впервые в карьере пробился в третий круг AusOpen.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Отдайте нам Гренландию или мы запомним: Трамп сделал громкое заявление в Давосе
23:35, 21 января 2026
Отдайте нам Гренландию или мы запомним: Трамп сделал громкое заявление в Давосе
Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала "золото" чемпионата Азии
22:25, 27 августа 2025
Юношеская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала "золото" чемпионата Азии
Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе
19:15, 28 августа 2023
Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: