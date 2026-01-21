Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе 21 января пополнила медальную копилку на чемпионате Азии, который проходит в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, золотую медаль в командных соревнованиях в дисциплине "трап" завоевали Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина и Наргиза Сарманова. Казахстанские спортсменки показали лучший результат среди всех участниц турнира.
Успешно сборная выступила и в индивидуальном зачете в "трапе". Серебряными призерами стали Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.
Отмечается, что ранее казахстанская команда в дисциплине "скит" уже завоевала шесть наград – две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, подтвердив высокий уровень подготовки на континентальном первенстве.
