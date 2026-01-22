#Казахстан в сравнении
Спорт

Знаменитый гроссмейстер умер от передозировки наркотиками

29-летний американский шахматист Дэниэл Народицкий
29-летний американский шахматист Дэниэл Народицкий был чемпионом мира в 2007 году. Теперь он умер из-за отравления после употребления наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC News, Народицкий умер 20 октября прошлого года в возрасте 29 лет.

Народицкий представлял США на командном чемпионате мира в 2015 году. В 2019 году он разделил первое место на чемпионате США среди мастеров, в 2013 году стал чемпионом США среди юношей, в 2007-м – чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет.

Отец Дэниэла Владимир Народицкий иммигрировал в США с Украины, мать Елена была родом из Азербайджана. В рейтинге Международной шахматной федерации Дэниэл Народицкий занимал 151-е место.

Ранее соревнование мужчин-карликов и женщин-бодибилдеров вызвало споры в соцсетях.

