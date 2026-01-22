ФК "Карабах" преподнес очередную сенсацию в Лиге чемпионов УЕФА

Лучший футбольный клуб Азербайджана "Карабах" продолжает творить историю, обыгрывая известные европейские коллективы в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА. Плюс команда сохраняет неплохие шансы для выхода в плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью в ходе игр седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" у себя дома обыграл немецкий "Айнтрахт", вырвав победу на 94-й минуте поединка со счетом 3:2.

Этот результат позволил команде Гурбана Гурбанова накопить 10 очков и расположиться на 18-й позиции турнирной таблицы.

Тем самым "скакуны" перед заключительным туром сохраняют реальную возможность попасть в список команд, которые будут сражаться в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Нельзя не похвалить азербайджанскую дружину, так как после игр седьмого тура они в турнирной таблице находятся выше "Байера", "Наполи", "Бенфики" и "Монако".

Перед решающим отрезком у "Карабаха" сложная задача: не проиграть на выезде 29 января легендарному английскому "Ливерпулю", чтобы подняться в зону плей-офф Лиги чемпионов.

Болельщики помнят, что команда Гурбанова 17 сентября 2025 года сотворила мегасенсацию на старте общего этапа данного турнира, переиграв на выезде португальскую "Бенфику" (3:2).