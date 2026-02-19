"Карабах" оказался в теннисном нокдауне Лиги чемпионов с покером Гордона

Прекрасно выступающий в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский футбольный клуб "Карабах" минувшей ночью дома потерпел очень чувствительное поражение от английского "Ньюкасла" со счетом 1:6, сообщает Zakon.kz.

Местных фанатов в основном огорчал хавбек "сорок" – Энтони Гордон, который забил уже четыре гола в первом тайме.

Плюс Малик Тиав практически решил судьбу первого стыкового матча, отличившись за стартовые 45 минут – 0:5.

После перерыва команды обменялись голами, Эльвин Джафаргулиев отыграл один мяч, а Джейкоб Мерфи установил окончательный счет на табло, стандартный по теннисным меркам, – 1:6 в пользу "Ньюкасла".

В итоге ответный поединок между этими командами, который пройдет 24 февраля в Англии, будет простой формальностью.

"К сожалению, столкнулись с этим поражением, в футболе возможны такие результаты. Лига чемпионов – это другой уровень, иногда подобных поражений не избежать. С первых минут футболисты получили серьезный удар, первый гол, затем второй, пенальти. Если говорить языком бокса, оказались в нокдауне. Игроки не смогли быстро прийти в себя. Важную роль сыграла и сила соперника, команда, играющая в быстрый футбол. Их физическая, техническая и тактическая подготовка на высоком уровне". Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов

"Карабаху" забить на "Сент-Джеймс Парк" пять и более голов, скорее всего, будет из области фантастики, но сыграть достойно чемпион Азербайджана сумеет.

"Хочу поблагодарить болельщиков: несмотря на крупное поражение, они поддерживали нас до конца, что показывает наше единство. Здесь, как и ранее в Ливерпуле, увидели, что такое большой футбол. Мы не падаем духом, нужно смотреть вперед с позитивом. В любом случае футболисты прошли большой путь, проделали серьезную работу. Как минимум до февраля ощущали атмосферу Лиги чемпионов. Верю, что футбол в Азербайджане в этом году стал еще популярнее, а мир лучше узнал нас. Должны принять это поражение". Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов

Подопечные Гурбанова громко заявили о себе еще в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. 17 сентября они сотворили мегасенсацию, обыграв на выезде португальскую "Бенфику" (3:2).