"Карабах" сотворил мегасенсацию на старте общего этапа Лиги чемпионов

Лучший футбольный клуб Азербайджана "Карабах" продолжает творить чудеса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В ночь на 17 сентября команда Гурбана Гурбанова обыграла на выезде знаменитую португальскую "Бенфику" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Никто и предположить не мог, что скромный азербайджанский коллектив с бюджетом игроков в 24 млн евро сумеет шокировать португальский гранд стоимостью в 335,8 млн евро.

Тем более гости уверенно проигрывали "Бенфике" уже к 16-й минуте с разницей в два мяча. Однако затем чемпион Азербайджана так преобразился, что вколотил подряд три гола в ворота хозяев поля.

"Карабах" соорудил фантастический камбэк и доказал, что ничего невозможного нет в такой удивительной игре, как футбол.

В итоге "Карабах" одержал историческую выездную победу в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сенсационные мячи в составе гостей забили Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук.

"Это была такая игра, что мы могли и уступить, преимущество было на стороне соперника. Вернуться в игру было не так-то и просто, но ребята верили, не сломались и не выпали из игры. "Бенфика" очень хорошо работала с мячом, тактически играет умно. К счастью, добыли большую победу, впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба, когда выигрываем матч в основном этапе Лиги чемпионов. С самого начала сказал, что должны наслаждаться этим матчем, это Лига чемпионов. Говорил, мы должны быть смелее. Сказал, что ошибки будут, потери мяча тоже, против нас более мастеровитая команда. Ребята это приняли, нам было суждено победить, и мы добились этого". Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов

Благодаря этому успеху команда Гурбанова сейчас занимает третье место в турнирной таблице среди 36-ти лучших клубов Европы, опережая даже "Реал".

В свою очередь королевский клуб перед поездкой в Алматы 30 сентября минувшей ночью переиграл французский "Марсель" (2:1) благодаря дублю Килиана Мбаппе.