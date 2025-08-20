#АЭС в Казахстане
Спорт

Азербайджанский "Карабах" сотворил большую сенсацию в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Лига чемпионов Победа, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:16 Фото: qarabagh.com
В ночь на 20 августа состоялись матчи первого игрового дня в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, где огромный сюрприз преподнес азербайджанский футбольный клуб "Карабах", который на выезде сумел переиграть венгерский "Ференцварош", сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Благодаря этому результату азербайджанский коллектив сделал очень хороший задел для выхода в групповую стадию самого престижного клубного турнира Европы.

Для этого подопечным Гурбана Гурбанова в ответном поединке, который пройдет через неделю, нельзя проигрывать дома с разницей в три мяча.

В гостевой встрече у "Карабаха" голы забивали Марко Янкович, Кевин Рентерия и Муса Гурбанлы. У хозяев поля единственный мяч оформил Барнабаш Варга. Ответная игра запланировано на 27 августа в Баку.

В других матчах первого игрового дня раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА зафиксированы следующие результаты:

  • "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия) – 1:3.
  • "Црвена Звезда" (Сербия) –"Пафос" (Кипр) – 1:2.

Остальные четыре встречи данного этапа пройдут вечером 20 августа, где сыграет алматинский "Кайрат" в гостях против "Селтика".

