Спорт

Звезды "Ман Сити" вернут деньги фанатам за провал с "Будё-Глимтом"

Футбол Возврат Денег, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 14:18 Фото: Instagram/manCity
Футболисты английского футбольного клуба "Манчестер Сити" перечислили почти 10 000 фунтов на компенсацию стоимости билетов своим 374 болельщикам, которые уехали огорченными после матча с норвежским "Будё-Глимтом" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, "горожане" в ночь на 21 января сенсационно уступили в гостях "Будё-Глимту" со счетом 1:3.

После этой неудачи знаменитости "Сити" извинились перед своими фанатами и перевели 9 357 фунтов за билеты на выездную игру.

По информации Manchester Evening News, сумма будет распределена на 374 болельщика, которые приехали поддержать родной клуб в Норвегию.

Стоит отметить, что разница между этими клубами очень велика как по титулам, так и по величине бюджета.

Стоимость команды Хосепа Гвардиолы на данный час составляет 1,31 млрд евро. В свою очередь сумма норвежского коллектива не превышает 58 млн евро.

Благодаря этой победе "Будё-Глимт" получил мизерный шанс пробиться на стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА, куда тоже хочет попасть азербайджанский "Карабах", который накануне отметился очередной сенсацией.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: