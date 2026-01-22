Звезды "Ман Сити" вернут деньги фанатам за провал с "Будё-Глимтом"
Как уже известно, "горожане" в ночь на 21 января сенсационно уступили в гостях "Будё-Глимту" со счетом 1:3.
После этой неудачи знаменитости "Сити" извинились перед своими фанатами и перевели 9 357 фунтов за билеты на выездную игру.
По информации Manchester Evening News, сумма будет распределена на 374 болельщика, которые приехали поддержать родной клуб в Норвегию.
Стоит отметить, что разница между этими клубами очень велика как по титулам, так и по величине бюджета.
Стоимость команды Хосепа Гвардиолы на данный час составляет 1,31 млрд евро. В свою очередь сумма норвежского коллектива не превышает 58 млн евро.
Благодаря этой победе "Будё-Глимт" получил мизерный шанс пробиться на стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА, куда тоже хочет попасть азербайджанский "Карабах", который накануне отметился очередной сенсацией.