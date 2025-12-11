Звезда "Реала" заступился за тренера после поражения от "Ман Сити"

В ночь на 11 декабря самый титулованный футбольный клуб мира мадридский "Реал" потерпел вторую неудачу в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, проиграв дома английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Неудачу на "Сантьяго Бернабеу" не оставили без внимания критики Хаби Алонсо – главного тренера "сливочных", которые уже ищут ему замену.

Но в адрес своего наставника слова поддержки высказал английский хавбек Джуд Беллингем, который отметил, что у команды сейчас некий игровой спад.

"Хаби – замечательный тренер, у меня и моих коллег прекрасные отношения с ним. Мы уже беседовали после трех ничьих в Ла Лиге. Думаю мы преодолеем эту полосу неудач, никто не сдается, никто не жалуется. Есть все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Возможно, нам просто нужно немного удачи или нужно что-то обсудить внутри команды". Джуд Беллингем

В свою очередь испанский специалист особо никого не винит в домашнем поражении от "горожан".

"Нам в чем себя винить? Очень хорошо начали матч, но бывают моменты, когда любые оплошности особенно болезненны. Не лучшим образом контролировали игру, но потом взяли ее под контроль до самого конца. Наши действия были недостаточно тонкими, но мне не за что винить игроков. Когда ты находишься в деликатной ситуации, когда у тебя столько травм, то чувствуешь себя менее уверенно, поэтому сопернику удалось быстро переломить ситуацию, они сильны. Я сосредоточен на следующем матче "Реала", важно именно это". Хаби Алонсо

Независимо от этого поражения королевский клуб по-прежнему находится в списке первой восьмерки таблицы Лиги чемпионов и сохраняет прекрасные шансы на выход в плей-офф за два тура до окончания группового раунда.

20 января "Реал" примет в Мадриде французский "Монако", а 28 января поедет в Португалию к "Бенфике".

В начале прошлого месяца "Ливерпуль" нанес первое поражение "Галактикос" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.