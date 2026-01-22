#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанские фигуристы выступили в ритм-танце на чемпионате четырех континентов в Китае

фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 18:27 Фото: olympic.kz
В Пекине (Китай) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. В танцах на льду Казахстан на турнире представляют Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова, сообщает Zakon.kz.

По итогам ритм-танца спортсмены набрали 52.39 балла. Это позволило им занять промежуточное 12 место.

Лидерство захватили американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник – 79.97.

Произвольный танец запланирован на 23 января.

Ранее сообщалось, что официально отбор на Олимпиаду-2026 завершился в нескольких видах спорта. В частности, атлеты сборной Казахстана прошли квалификационный этап в фигурном катании, шорт-треке, конькобежном спорте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
