Спорт

Трагедия на поле: португальский футболист упал замертво во время игры

футболист погиб во время игры, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 21:18 Фото: pixabay
Во время четвертьфинального матча Кубка Ассоциации Алгарве погиб 27-летний защитник португальского "Монкарапашенсе" Нассур Басем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20minutos.es, спортсмен потерял сознание во время игры против "Имортала" на стадионе в Ольяне. Причиной стала остановка сердца.

Как рассказал вице-президент клуба Жуан Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось.

Нассур Басем являлся воспитанником юношеских академий таких клубов, как "Рекрейо де Агеда", "Спортинг", "Академика" и "Спортинг Брага". На профессиональном уровне он выступал за "Маритиму" и "Оливейра ду Ошпитал".

Ранее сообщалось, что знаменитый гроссмейстер умер от передозировки наркотиками.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
