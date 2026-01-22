Трагедия на поле: португальский футболист упал замертво во время игры
Как пишет 20minutos.es, спортсмен потерял сознание во время игры против "Имортала" на стадионе в Ольяне. Причиной стала остановка сердца.
Как рассказал вице-президент клуба Жуан Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось.
Нассур Басем являлся воспитанником юношеских академий таких клубов, как "Рекрейо де Агеда", "Спортинг", "Академика" и "Спортинг Брага". На профессиональном уровне он выступал за "Маритиму" и "Оливейра ду Ошпитал".
⚫Muere un futbolista de 27 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en pleno partido https://t.co/9yps6FAeUc— 20minutos.es (@20m) January 22, 2026
➡Nassur Bacem se desplomó en el minuto 27 del encuentro
