Спорт

Астанчане вновь остались без очков: "Барыс" уступил "Ладе"

астанчане вновь остались без очков, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 22:43 Фото: hcbarys.kz
В первом матче выездной серии "Барыс" встречался с "Ладой". Михаил Кравец не стал менять состав после домашней игры с ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел под диктовку хозяев, которые создали как минимум два голевых момента. Оборона "Барыса" выстояла, в том числе и при четырех минутах меньшинства. А в одном из эпизодов Колби Уильямс угодил в штангу. Во втором периоде астанчане перехватили инициативу, и уже гости больше владели шайбой. Наиболее реальный момент, чтобы открыть счет, был у Эмиля Галимова, который бросал в касание после поперечной передачи Алихана Омирбекова. Но переиграть Александра Трушкова не получилось.

В итоге все решил точный бросок Андрея Алтыбармакяна в начале 54-й минуты. Окончательный счет установил Артур Тянулин, поразивший пустые ворота "Барыса". Адам Шил завершил поединок с 27 спасениями.

"Лада" – "Барыс" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0):

  • 1:0 – 53:06 – Алтыбармакян (Савчук, Земчёнок)
  • 2:0 – 58:25 – Тянулин (Савчук)

Вратари: Трушков – Шил

22 января подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что после серии неудач "Барыс" сенсационно обыграл ЦСКА.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
