Драма в овертайме: "Металлург" вырвал победу у "Барыса"

Астанинский "Барыс" дома сыграл с магнитогорским "Металлургом" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции, а российский возглавлял чемпионат.

Первый период минимально остался за гостями, во втором они увеличили разрыв, но Тайс Томпсон его сократил. Все решала заключительная двадцатиминутка, где хозяева выровняли положение, сделал это Райли Уолш. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Металлург".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Металлург" (Магнитогорск, Россия) 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1):

0:1 – 06:04 Исхаков (Минулин, Михайлис). В равенстве

0:2 – 25:06 Исхаков (Михайлис, Петунин). В равенстве

1:2 – 35:17 Томпсон (Веккьоне, Уолш). В большинстве

2:2 – 54:39 Уолш (Веккьоне, Морелли). В равенстве

Вратари: Бояркин – Смолин

Штраф: 4:10 (2:4, 2:4, 0:2, 0:0).

20 февраля "Барыс" дома примет китайский "Шанхай Дрэгонс".



