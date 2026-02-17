#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
489.99
580.25
6.38
Спорт

Драма в овертайме: "Металлург" вырвал победу у "Барыса"

&quot;Барыс&quot; уступил &quot;Металлургу&quot; в овертайме на домашнем льду, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 21:51 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с магнитогорским "Металлургом" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции, а российский возглавлял чемпионат.

Первый период минимально остался за гостями, во втором они увеличили разрыв, но Тайс Томпсон его сократил. Все решала заключительная двадцатиминутка, где хозяева выровняли положение, сделал это Райли Уолш. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Металлург".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Металлург" (Магнитогорск, Россия) 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1):

  • 0:1 – 06:04 Исхаков (Минулин, Михайлис). В равенстве
  • 0:2 – 25:06 Исхаков (Михайлис, Петунин). В равенстве
  • 1:2 – 35:17 Томпсон (Веккьоне, Уолш). В большинстве
  • 2:2 – 54:39 Уолш (Веккьоне, Морелли). В равенстве

Вратари: Бояркин – Смолин

Штраф: 4:10 (2:4, 2:4, 0:2, 0:0).

20 февраля "Барыс" дома примет китайский "Шанхай Дрэгонс".

Ранее сообщалось, что "Барыс" взял верх над "Ладой" в напряженном матче КХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
"Барыс" проиграл "Металлургу"
21:10, 18 ноября 2023
"Барыс" проиграл "Металлургу"
"Барыс" разгромил лидера КХЛ – "Металлурга"
22:19, 30 ноября 2023
"Барыс" разгромил лидера КХЛ – "Металлурга"
"Барыс" вырвал победу в драме с "Нефтехимиком"
00:46, 26 сентября 2023
"Барыс" вырвал победу в драме с "Нефтехимиком"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
21:45, Сегодня
Овертайм решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
21:41, Сегодня
В США оценили борцовские навыки Ислама Махачева
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Сегодня
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Сегодня
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: