Спорт

Бразильская звезда "МЮ" объявил о скором уходе из клуба

33-летний опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро покинет клуб "Манчестер Юнайтед" после завершения текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию накануне распространила пресс-служба "манкунианцев", добавив, что Каземиро станет свободным агентом после истечения срока действия контракта.

Каземиро надел майку "Манчестер Юнайтед" четыре года назад, когда перешел из мадридского "Реала". В составе английской команды на данный час он сыграл 146 матчей и забил 21 гол.

"Нужно знать, когда этапы подходят к концу, и следует попрощаться, когда чувствуешь, что тебя всегда будут помнить и уважать. Осталось четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели. Вечно буду испытывать уважение и привязанность к "МЮ" и его замечательным болельщикам". Каземиро

Каземиро некоторое время не привлекался в состав сборной Бразилии. Однако с приходом на пост главного тренера Карло Анчелотти опорный хавбек вернулся в список "пентакампионов".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Лидер "Манчестер Сити" объявил об уходе из команды
21:24, 04 апреля 2025
Лидер "Манчестер Сити" объявил об уходе из команды
Один из ведущих клубов АПЛ объявил о переходе Рэшфорда из "МЮ"
14:26, 03 февраля 2025
Один из ведущих клубов АПЛ объявил о переходе Рэшфорда из "МЮ"
Экс-лидер "Тобола" перешел в клуб "Басты"
05:55, 01 февраля 2025
Экс-лидер "Тобола" перешел в клуб "Басты"
