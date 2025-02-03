Один из ведущих клубов АПЛ объявил о переходе Рэшфорда из "МЮ"

Известный английский футбольный клуб "Астон Вилла" взял в аренду форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда с дальнейшим правом выкупа за 40 млн фунтов, сообщает Zakon.kz.

Клуб из Бирмингема арендовал нападающего "красных дьяволов" до окончания нынешнего сезона в английской Премьер-лиге.

По некоторым сведениям, "львы" взяли на себя 75% зарплаты 27-летнего футболиста, плюс имеют опцию выкупа Маркуса в конце сезона за 40 млн фунтов.

"Хотел поблагодарить "МЮ" и "Астон Виллу" за этот переход. Мне повезло, что ко мне обратилось несколько клубов, но переход ко "львам" был простым решением. Восхищен игрой "бордово-голубой армии" в этом сезоне и амбициями ее тренера. Хочу играть в футбол и с нетерпением жду старта в новой форме, а прежнему клубу хочу пожелать удачи. Маркус Рэшфорд

Воспитанник "манкунианской" школы футбола в текущем чемпионате Англии сыграл 15 матчей, где забил четыре гола.

Рэшфорд попал в немилость последним главным тренерам "МЮ", Эрику тен Хагу и Рубену Амориму, и его перестали включать в заявку команды на разные турниры.

Теперь у форварда сборной Англии появится шанс показать себя не только на уровне АПЛ, но и в поединках Лиги чемпионов УЕФА, где "Астон Вилла" сенсационно пробилась в весеннюю стадию плей-офф.