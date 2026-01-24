#Казахстан в сравнении
Спорт

Чемпион Англии и победитель Лиги Европы перешел в кызылординский "Кайсар"

Виктор Мозес, Кайсар, Челси, футбол, Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 01:08 Фото: Instagram/fckaysar_official
Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" 24 января официально объявил о подписании контракта с нигерийским полузащитником Виктором Мозесом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год – до декабря 2026 года. В новом сезоне бывший игрок сборной Нигерии будет защищать цвета команды из Кызылорды.

Виктор Мозес известен выступлениями за ряд европейских топ-клубов. Наибольших успехов он добился в составе лондонского "Челси", с которым становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу Европы. Богатый международный опыт футболиста, как отмечают в клубе, должен усилить команду и способствовать развитию молодых игроков.

В "Кайсаре" подчеркнули, что подписание Мозеса является подтверждением амбиций клуба на предстоящий сезон. Руководство и тренерский штаб рассчитывают, что опыт и мастерство полузащитника окажут положительное влияние на игру команды.

Виктору Мозесу пожелали успешного сезона в составе "Кайсара".

А ранее восходящая казахстанская звезда Амир Омарханов стал победителем турнира в Испании.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
