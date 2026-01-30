Объявлен список всех участников плей-офф Лиги Европы УЕФА
Из всего этого списка первые восемь дружин уже обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Данными клубами стали: "Лион", "Астон Вилла", "Мидтьюлланд", "Бетис", "Порту", "Брага", "Фрайбург" и "Рома".
Остальные 16 коллективов оспорят путевки в плей-офф через стыковые матчи. В их числе "Генк", "Болонья", "Штутгарт", "Ференцварош", "Ноттингем Форест", "Виктория", "Црвена Звезда", "Сельта", ПАОК, "Лилль", "Фенербахче", "Панатинаикос", "Селтик", "Лудогорец", "Динамо" (Загреб) и "Бранн".
Дальнейшая расстановка и сетка Лиги Европы станет известна после жеребьевки стыковых матчей, которая пройдет 30 января.
Здесь стоит напомнить, что французский "Лион" и еще два клуба гарантировали себе путевки в плей-офф еще месяц назад.
Заключительный тур общего этапа Лиги Европы прошел печально для футболистов греческого "Олимпиакоса", которые из-за страшного ДТП потеряли семь своих фанатов.