Спорт

Объявлен список всех участников плей-офф Лиги Европы УЕФА

Футбол Список Плей-офф ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 11:03 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
В ночь на 30 января завершились все матчи общего этапа Лиги Европы УЕФА, по исходу которых стали известны 24 футбольные команды, продолжающие борьбу за титул, сообщает Zakon.kz.

Из всего этого списка первые восемь дружин уже обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Данными клубами стали: "Лион", "Астон Вилла", "Мидтьюлланд", "Бетис", "Порту", "Брага", "Фрайбург" и "Рома".

Остальные 16 коллективов оспорят путевки в плей-офф через стыковые матчи. В их числе "Генк", "Болонья", "Штутгарт", "Ференцварош", "Ноттингем Форест", "Виктория", "Црвена Звезда", "Сельта", ПАОК, "Лилль", "Фенербахче", "Панатинаикос", "Селтик", "Лудогорец", "Динамо" (Загреб) и "Бранн".

Дальнейшая расстановка и сетка Лиги Европы станет известна после жеребьевки стыковых матчей, которая пройдет 30 января.

Здесь стоит напомнить, что французский "Лион" и еще два клуба гарантировали себе путевки в плей-офф еще месяц назад.

Заключительный тур общего этапа Лиги Европы прошел печально для футболистов греческого "Олимпиакоса", которые из-за страшного ДТП потеряли семь своих фанатов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
