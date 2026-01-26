#Казахстан в сравнении
Общество

"Ведется следствие": аким Карагандинской области прокомментировал инцидент Сапиева с замом

Серик Сапиев, Даурен Есимханов, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 10:46 Фото: Instagram/serik_sapiyev, gov.kz, Instagram/daurenesimkhanov
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался об инциденте в управлении физической культуры и спорта – конфликте Серика Сапиева со своим заместителем Дауреном Есимхановым, сообщает Zakon.kz.

Глава региона призвал не делать поспешных оценок и скоропалительных выводов.

"Есть проступок, и за него необходимо нести ответственность. И есть работа, которая должна выполняться бесперебойно и в строгом соответствии с законом. Мы уже публично заявили, и я повторю еще раз: департаментом Агентства по делам государственной службы будет проведена проверка по данной ситуации, а также комплексный аудит в деятельности управления. По факту инцидента ведется следствие, и каждому действию будет дана правовая оценка", – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Аким области подчеркнул необходимость соблюдения закона и норм служебной этики всеми госслужащими.

"Любые разногласия в обществе, рабочие споры должны решаться исключительно правовыми методами. Каждый руководитель персонально отвечает за дисциплину в коллективе, соблюдение закона и репутацию государственного органа. Прошу всех помнить об этом", – отметил Ермаганбет Булекпаев.

23 января 2026 года мы писали, что руководитель Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев и его заместитель оказались в центре скандала. Сообщалось, что небольшая потасовка между олимпийским чемпионом и Дауреном Есимхановым (призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо) произошла 21 января. Инцидент между мужчинами прокомментировал советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов, который заверил, что "никто никого не бил".

Молчание прервал и сам Серик Сапиев, который заявил, что при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. Позднее олимпийский чемпион записал видеообращение, в котором подчеркнул, что произошедшее с его замом "не является личным или бытовым конфликтом". По словам Сапиева, без его ведома "предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области" и он "попытался мирным путем пресечь это".

25 января стало известно, что после обвинений Серика Сапиева в Управлении спорта Карагандинской области начата проверка.

