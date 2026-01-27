#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Спорт

Как будут контролировать расходование средств в казахстанских футбольных клубах

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 12:36 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос контроля за расходованием средств в футбольных клубах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили главу Минспорта прокомментировать информацию о том, что кызылординский футбольный клуб "Кайсар" получил бюджетные средства в размере 1 млрд тенге.

"Именно региональные футбольные клубы будут финансироваться от государства на детский массовый спорт – на секции, на молодежные сборные и на наших спортсменов. Легионеры из бюджета получать средства не будут. В рамках развития детского футбола региональные клубы будут получать бюджетные средства", – сказал Мырзабосынов.

Его также попросили рассказать, как будет контролироваться целевое расходование средств.

"Это прописано положением клуба, вопрос контролируется через начальников управления. Эти средства не могут уйти на другие мероприятия", – добавил министр.

Ранее мы писали, что ряд олигархов планируют купить казахстанские футбольные клубы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Минспорта ответили на критику формы олимпийской сборной Казахстана
13:08, Сегодня
В Минспорта ответили на критику формы олимпийской сборной Казахстана
Названы основные проблемы казахстанского туризма
10:38, Сегодня
Названы основные проблемы казахстанского туризма
Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане
17:43, 14 января 2025
Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: