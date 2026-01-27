Как будут контролировать расходование средств в казахстанских футбольных клубах

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос контроля за расходованием средств в футбольных клубах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили главу Минспорта прокомментировать информацию о том, что кызылординский футбольный клуб "Кайсар" получил бюджетные средства в размере 1 млрд тенге. "Именно региональные футбольные клубы будут финансироваться от государства на детский массовый спорт – на секции, на молодежные сборные и на наших спортсменов. Легионеры из бюджета получать средства не будут. В рамках развития детского футбола региональные клубы будут получать бюджетные средства", – сказал Мырзабосынов. Его также попросили рассказать, как будет контролироваться целевое расходование средств. "Это прописано положением клуба, вопрос контролируется через начальников управления. Эти средства не могут уйти на другие мероприятия", – добавил министр. Ранее мы писали, что ряд олигархов планируют купить казахстанские футбольные клубы.

