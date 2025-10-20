#АЭС в Казахстане
Спорт

Ряд олигархов планируют купить казахстанские футбольные клубы

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, матч, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 11:19 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос заявил об интересе со стороны казахстанских олигархов к развитию отечественного футбола, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что соответствующей работой занимается Министерство туризма и спорта РК.

"В соответствии с поручением главы государства о срочной приватизации всех футбольных клубов страны сообщаем следующее. В настоящее время Министерство туризма и спорта совместно с Казахстанской федерацией футбола при участии акимов областей и городов республиканского значения ведет работу с потенциальными инвесторами на региональном и национальном уровнях по коммерциализации футбольных клубов", – написал Бектенов.

В рамках данной работы:

  • АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба "Қызыл-Жар";
  • Freedom Finance (Тимур Турлов) проявляет интерес к строительству стадиона и футбольной академии для ФК "Шахтер";
  • Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) планирует приобрести ФК "Жеңіс" и построить футбольную инфраструктуру в Астане;
  • кызылординский потенциальный инвестор "TAU GROUP LTD" (Ислам Козбаков) намерен приобрести ФК "Қайсар".

Кроме того, проведены встречи с инвесторами, проявившими интерес к футбольным клубам "Тараз", "Елімай" и "Иртыш".

"В целях выполнения поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана о приватизации футбольных клубов, в настоящее время обновляется Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. На сегодняшний день проект постановления направлен на согласование заинтересованным государственным органам", – добавил Бектенов.

В марте текущего года мы сообщали, что семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу.

Азамат Сыздыкбаев
