Ряд олигархов планируют купить казахстанские футбольные клубы
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос заявил об интересе со стороны казахстанских олигархов к развитию отечественного футбола, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава правительства напомнил, что соответствующей работой занимается Министерство туризма и спорта РК.
"В соответствии с поручением главы государства о срочной приватизации всех футбольных клубов страны сообщаем следующее. В настоящее время Министерство туризма и спорта совместно с Казахстанской федерацией футбола при участии акимов областей и городов республиканского значения ведет работу с потенциальными инвесторами на региональном и национальном уровнях по коммерциализации футбольных клубов", – написал Бектенов.
В рамках данной работы:
- АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Сергей Кан) рассматривает возможность приобретения футбольного клуба "Қызыл-Жар";
- Freedom Finance (Тимур Турлов) проявляет интерес к строительству стадиона и футбольной академии для ФК "Шахтер";
- Kaspi Group (Михаил Ломтадзе) планирует приобрести ФК "Жеңіс" и построить футбольную инфраструктуру в Астане;
- кызылординский потенциальный инвестор "TAU GROUP LTD" (Ислам Козбаков) намерен приобрести ФК "Қайсар".
Кроме того, проведены встречи с инвесторами, проявившими интерес к футбольным клубам "Тараз", "Елімай" и "Иртыш".
"В целях выполнения поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана о приватизации футбольных клубов, в настоящее время обновляется Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. На сегодняшний день проект постановления направлен на согласование заинтересованным государственным органам", – добавил Бектенов.
В марте текущего года мы сообщали, что семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript