Наставник "Реала" намекнул на трофей в текущем сезоне Лиги чемпионов
Фото: Instagram/ReaLmadrid
Считанные часы остались до начала первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между португальской "Бенфикой" и мадридским "Реалом", который пройдет на знаменитой арене "Эштадиу да Луш", сообщает Zakon.kz.
В преддверии этого поединка рулевой королевского коллектива Альваро Арбелоа дал оценку сопернику и рассказал о ближайших планах в самом престижном клубном турнире Европы.
"Оппонент обладает рядом индивидуальных талантов, их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный и сложный матч, должны быть к этому готовы. Всегда думаем о победе, цель не просто пройти "Бенфику", а выиграть Лигу чемпионов".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа
То, что подопечные Арбелоа сверхмотивированы и по-спортивному очень злы, говорит тот факт, когда мадридский клуб был бит на португальской арене со счетом 4:2 в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.
"Сливочные" прилетели в Лиссабон накануне и в хорошем настроении: они минувшей ночью стали лидерами таблицы Ла Лиги.
Но в матче с "Бенфикой" гости не смогут рассчитывать на двух своих лидеров. К тому же "орлы" тоже не сидят сложа руки и хотят дать бой, но их тренер Жозе Моуринью все же немного побаивается гостей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript