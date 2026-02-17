#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

Наставник "Реала" намекнул на трофей в текущем сезоне Лиги чемпионов

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 14:52 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Считанные часы остались до начала первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между португальской "Бенфикой" и мадридским "Реалом", который пройдет на знаменитой арене "Эштадиу да Луш", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка рулевой королевского коллектива Альваро Арбелоа дал оценку сопернику и рассказал о ближайших планах в самом престижном клубном турнире Европы.

"Оппонент обладает рядом индивидуальных талантов, их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный и сложный матч, должны быть к этому готовы. Всегда думаем о победе, цель не просто пройти "Бенфику", а выиграть Лигу чемпионов".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

То, что подопечные Арбелоа сверхмотивированы и по-спортивному очень злы, говорит тот факт, когда мадридский клуб был бит на португальской арене со счетом 4:2 в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Сливочные" прилетели в Лиссабон накануне и в хорошем настроении: они минувшей ночью стали лидерами таблицы Ла Лиги.

Но в матче с "Бенфикой" гости не смогут рассчитывать на двух своих лидеров. К тому же "орлы" тоже не сидят сложа руки и хотят дать бой, но их тренер Жозе Моуринью все же немного побаивается гостей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
05:59, 01 октября 2025
Наставник "Реала" прокомментировал победу над "Кайратом" в Лиге чемпионов
Жозе Моуринью опасается стыковой встречи с "Реалом" в Лиге чемпионов
17:52, 16 февраля 2026
Жозе Моуринью опасается стыковой встречи с "Реалом" в Лиге чемпионов
"Реал" и "Боруссия" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
23:43, 01 июня 2024
"Реал" и "Боруссия" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
15:52, Сегодня
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
Важное событие произошло в казахстанском футболе
15:31, Сегодня
Важное событие произошло в казахстанском футболе
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Сегодня
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: