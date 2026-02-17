Наставник "Реала" намекнул на трофей в текущем сезоне Лиги чемпионов

Считанные часы остались до начала первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между португальской "Бенфикой" и мадридским "Реалом", который пройдет на знаменитой арене "Эштадиу да Луш", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого поединка рулевой королевского коллектива Альваро Арбелоа дал оценку сопернику и рассказал о ближайших планах в самом престижном клубном турнире Европы.

"Оппонент обладает рядом индивидуальных талантов, их настрой будет очень похож на тот, что был три недели назад. У них есть лидер, который задает тон, диктует, как они играют и борются. В этом плане есть небольшие нюансы. Но это будет очень конкурентный и сложный матч, должны быть к этому готовы. Всегда думаем о победе, цель не просто пройти "Бенфику", а выиграть Лигу чемпионов". Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

То, что подопечные Арбелоа сверхмотивированы и по-спортивному очень злы, говорит тот факт, когда мадридский клуб был бит на португальской арене со счетом 4:2 в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Сливочные" прилетели в Лиссабон накануне и в хорошем настроении: они минувшей ночью стали лидерами таблицы Ла Лиги.

Но в матче с "Бенфикой" гости не смогут рассчитывать на двух своих лидеров. К тому же "орлы" тоже не сидят сложа руки и хотят дать бой, но их тренер Жозе Моуринью все же немного побаивается гостей.