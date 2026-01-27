"Металлург" Никиты Михайлиса первым пробился в плей-офф Кубка Гагарина
По итогам некоторых матчей минувшего дня в чемпионате КХЛ определилась первая команда, которая уже гарантировала себе место в плей-офф будущего турнира, сообщает Zakon.kz.
Этим коллективом стал "Металлург" из Магнитогорска, одним из лидеров которого является форвард сборной Казахстана Никита Михайлис.
Но здесь надо также отметить и заслугу еще одного клуба КХЛ – "Автомобилиста", обыгравшего "Амур" (4:2), что позволило подопечным Андрея Разина досрочно забронировать себе место в топ-8 Восточной конференции.
На данный час "Металлург" набрал 78 очков и комфортно лидирует в турнирной таблице своего дивизиона.
"Сталевары" три раза в своей истории становились победителями Кубка Гагарина (2014, 2016 и 2024). Один из последних этих трофеев достался казахстанцам Никите Михайлису, Валерию Орехову и Максиму Мухаметову.
