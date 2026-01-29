Бренды-спонсоры заявляют о себе перед Олимпиадой

В последнюю неделю перед стартом Олимпийских игр бренды-спонсоры традиционно вступают в негласное соревнование за внимание мировой общественности, сообщает Zakon.kz.

По данным WWD, так они демонстрируют масштаб и креатив своих активаций. Один из самых эффектных ходов на этот раз сделала компания Ralph Lauren, которая одевает сборную США на Олимпиадах с 2008 года.

В пятницу в самом центре Нью-Йорка, у Рокфеллер-центра, бренд открывает впечатляющую ледяную инсталляцию высотой около четырех метров. Композиция представляет собой трех выточенных изо льда спортсменов национальной команды США:

фигуристку Мэдисон Чок;

сноубордиста Реда Джерарда;

парасноубордистку Бренну Хакаби.

Все они изображены в полной экипировке олимпийской формы от Ralph Lauren без художественных провокаций, но с максимальным акцентом на стиль и узнаваемость бренда.

Общий вес инсталляции достигает примерно 10 тонн. Скульптуру изготовили в специализированной студии неподалеку от Нью-Йорка, после чего в несколько этапов доставили на Манхэттен и смонтировали на открытой площадке.

"Судя по всему, установку согласовали лишь после того, как синоптики пообещали устойчивые зимние температуры, чтобы ледяные атлеты не начали таять раньше олимпийских стартов", – отмечают жители Нью-Йорка.

