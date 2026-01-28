Казахстанская горнолыжница стала второй на престижном турнире в Италии
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала второй на Открытом чемпионате Италии в Поцце-ди-Фассе. Казахстанка отметилась серебряной медалью в слаломе, сообщает Zakon.kz.
Первое место заняла итальянка Франческа Фанти. На третью ступень пьедестала поднялась Валентина Филл (Италия).
Александра Скороходова представит Казахстан на Олимпийских играх-2026.
Ранее Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия). Спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.
