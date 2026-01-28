#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
503.9
603.32
6.61
Спорт

Казахстанская горнолыжница стала второй на престижном турнире в Италии

Александра Скороходова завоевала серебряную медаль, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 20:38 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала второй на Открытом чемпионате Италии в Поцце-ди-Фассе. Казахстанка отметилась серебряной медалью в слаломе, сообщает Zakon.kz.

Первое место заняла итальянка Франческа Фанти. На третью ступень пьедестала поднялась Валентина Филл (Италия).

Александра Скороходова представит Казахстан на Олимпийских играх-2026.

Ранее Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия). Спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанка завоевала "золото" на юниорском турнире по горнолыжному спорту в Италии
00:01, 15 января 2026
Казахстанка завоевала "золото" на юниорском турнире по горнолыжному спорту в Италии
Фееричный спуск: казахстанка завоевала "золото", обойдя соперниц из США и Испании
22:48, 22 января 2026
Фееричный спуск: казахстанка завоевала "золото", обойдя соперниц из США и Испании
Казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира
22:31, 20 апреля 2025
Казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" сыграл вничью с черногорским клубом
21:48, Сегодня
"Актобе" сыграл вничью с черногорским клубом
Аршавин записал обращение к игрокам "Кайрата" перед матчем с "Арсеналом"
21:38, Сегодня
Аршавин записал обращение к игрокам "Кайрата" перед матчем с "Арсеналом"
Неожиданным разгромом завершился матч "Барыса" в КХЛ
21:15, Сегодня
Неожиданным разгромом завершился матч "Барыса" в КХЛ
Топовый клуб КПЛ не будет подписывать защитника ЦСКА
21:08, Сегодня
Топовый клуб КПЛ не будет подписывать защитника ЦСКА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: