Казахстанская горнолыжница стала второй на престижном турнире в Италии

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по горнолыжному спорту Александра Скороходова стала второй на Открытом чемпионате Италии в Поцце-ди-Фассе. Казахстанка отметилась серебряной медалью в слаломе, сообщает Zakon.kz.

Первое место заняла итальянка Франческа Фанти. На третью ступень пьедестала поднялась Валентина Филл (Италия). Александра Скороходова представит Казахстан на Олимпийских играх-2026. Ранее Скороходова стала победительницей юниорского турнира в Поцце-ди-Фассе (Италия). Спортсменка завоевала золотую медаль в гигантском слаломе.

