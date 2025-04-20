Казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира

20 апреля 2025 года казахстанка Асель Канай завоевала серебряную медаль в рамках Karate Premier League в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Асель Канай уступила в финале весовой категории до 61 кг украинке Олександре Шолоховой, пишет sportarena.kz.

Таким образом казахстанка стала второй на турнире.

До этого Асель брала второе место в Париже, затем была третьей в Ханчжоу.

Ранее казахстанец Милад Карими выиграл свою вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

