Казахстанская каратистка завоевала "серебро" престижного турнира
Фото: пресс-служба ДРС МТС
20 апреля 2025 года казахстанка Асель Канай завоевала серебряную медаль в рамках Karate Premier League в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.
Асель Канай уступила в финале весовой категории до 61 кг украинке Олександре Шолоховой, пишет sportarena.kz.
Таким образом казахстанка стала второй на турнире.
До этого Асель брала второе место в Париже, затем была третьей в Ханчжоу.
Ранее казахстанец Милад Карими выиграл свою вторую золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
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