Составлена предварительная сетка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА

Минувшей ночью определен список 16 команд, которые продолжат борьбу за попадание в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА через стыковые матчи на дополнительной стадии, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, в дополнительном раунде плей-офф примут участие клубы, которые завершили общий этап с 9-го по 24-е места.

16 команд объединят по две на основе их положения по итогам общего этапа, создав четыре сеяные пары и четыре несеяные пары.

Коллективы в каждой сеяной паре попадут в сетку плей-офф, где сыграют против клубов в каждой несеяной паре.

К этой минуте болельщики могут посмотреть примерный расклад стыковых противостояний, где немало интересных пар:

"Монако" / "Карабах" – ПСЖ / "Ньюкасл".

"Брюгге" / "Галатасарай" – "Ювентус" / "Атлетико".

"Буде-Глимт" / "Бенфика" – "Реал" / "Интер".

"Боруссия" / "Олимпиакос" – "Аталанта" / "Байер".

Точные пары стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА будут определены только после жеребьевки, которая пройдет 30 января.

Первые встречи стыкового раунда запланированы на 17/18 февраля, а ответные пройдут 24/25 февраля.

