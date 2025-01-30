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Спорт

УЕФА опубликовал предварительную сетку плей-офф Лиги чемпионов

Футбол Сетка Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 09:34 Фото: Instagram/championsleague
В ночь на 30 января завершились матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этого главный футбольный орган Европы выставил предварительную сетку плей-офф престижного турнира, сообщает Zakon.kz.

На данную минуту возможная дальнейшая схема розыгрыша мест в плей-офф Лиги чемпионов представлена следующим образом:

  • "Монако" / "Брест" – ПСЖ / "Бенфика".
  • "Спортинг" / "Брюгге" – "Аталанта" / "Боруссия".
  • "Селтик" / "Манчестер Сити" – "Реал" / "Бавария".
  • "Фейеноорд" / "Ювентус" – "Милан" / ПСВ.

Окончательные итоги и точная расстановка команд в стыковых играх будет ясна 31 января, когда пройдет жеребьевка этапа плей-офф.

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Таким образом, по прошедшим матчам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 борьбу за почетный трофей продолжают 24 клуба, восемь из которых напрямую вышли в 1/8 финала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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