УЕФА опубликовал предварительную сетку плей-офф Лиги чемпионов

В ночь на 30 января завершились матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после этого главный футбольный орган Европы выставил предварительную сетку плей-офф престижного турнира, сообщает Zakon.kz.

На данную минуту возможная дальнейшая схема розыгрыша мест в плей-офф Лиги чемпионов представлена следующим образом:

"Монако" / "Брест" – ПСЖ / "Бенфика".

"Спортинг" / "Брюгге" – "Аталанта" / "Боруссия".

"Селтик" / "Манчестер Сити" – "Реал" / "Бавария".

"Фейеноорд" / "Ювентус" – "Милан" / ПСВ.

Окончательные итоги и точная расстановка команд в стыковых играх будет ясна 31 января, когда пройдет жеребьевка этапа плей-офф.

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Таким образом, по прошедшим матчам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 борьбу за почетный трофей продолжают 24 клуба, восемь из которых напрямую вышли в 1/8 финала.