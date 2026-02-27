Известна расстановка команд перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы
Стыковой раунд удачно прошли и теперь сыграют в 1/8 финала текущих состязаний "Лилль", "Ноттингем Форест", "Штутгарт", "Болонья", "Ференцварош", "Панатинаикос", "Сельта" и "Генк".
Немного ранее место в этой стадии гарантировали себе "Порту", "Брага", "Мидтьюлланд", "Бетис", "Рома", "Фрайбург", "Лион" и "Астон Вилла".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже сегодня, через несколько часов в офисе УЕФА в швейцарском Ньоне. Примерный расклад того, кто с кем встретится, можно посмотреть по следующей схеме:
- "Лилль" – "Астон Вилла"/"Лион".
- "Панатинаикос" – "Мидтьюлланн"/"Бетис".
- "Штутгарт" – "Брага"/"Порту".
- "Ференцварош" – "Порту"/"Брага".
- "Генк" – "Фрайбург"/"Рома".
- "Ноттингем Форест" – "Мидтьюлланн"/"Бетис".
- "Болонья" – "Фрайбург"/"Рома".
- "Сельта" – "Лион"/"Астон Вилла".
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. Финал Лиги Европы примет стадион турецкого "Бешикташа", который запланирован на 20 мая.
Действующим победителем турнира является английский "Тоттенхэм", обыгравший год назад в решающем матче своих соотечественников из "Манчестер Юнайтед" (1:0).