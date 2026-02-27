#Референдум-2026
Спорт

Известна расстановка команд перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы

Футбол 1/8 финала Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:00 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
Прошедшей ночью завершились восемь стыковых матчей во втором по значимости клубном турнире УЕФА – Лиге Европы, по итогам которых окончательно определены 16 сильнейших команд турнира, продолжающих борьбу за трофей, сообщает Zakon.kz.

Стыковой раунд удачно прошли и теперь сыграют в 1/8 финала текущих состязаний "Лилль", "Ноттингем Форест", "Штутгарт", "Болонья", "Ференцварош", "Панатинаикос", "Сельта" и "Генк".

Немного ранее место в этой стадии гарантировали себе "Порту", "Брага", "Мидтьюлланд", "Бетис", "Рома", "Фрайбург", "Лион" и "Астон Вилла".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет уже сегодня, через несколько часов в офисе УЕФА в швейцарском Ньоне. Примерный расклад того, кто с кем встретится, можно посмотреть по следующей схеме:

  • "Лилль" – "Астон Вилла"/"Лион".
  • "Панатинаикос" – "Мидтьюлланн"/"Бетис".
  • "Штутгарт" – "Брага"/"Порту".
  • "Ференцварош" – "Порту"/"Брага".
  • "Генк" – "Фрайбург"/"Рома".
  • "Ноттингем Форест" – "Мидтьюлланн"/"Бетис".
  • "Болонья" – "Фрайбург"/"Рома".
  • "Сельта" – "Лион"/"Астон Вилла".

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. Финал Лиги Европы примет стадион турецкого "Бешикташа", который запланирован на 20 мая.

Действующим победителем турнира является английский "Тоттенхэм", обыгравший год назад в решающем матче своих соотечественников из "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
