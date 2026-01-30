"Кайрат" посетил тренировочную базу будущего клуба Дастана Сатпаева

В рамках визита в Лондон представители алматинского футбольного клуба "Кайрат" провели экскурсию по тренировочному центру знаменитого клуба "Челси", который включает базу основной команды, юношеской академии и женской дружины, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы алматинского коллектива, на территории комплекса расположены 34 футбольных поля и вся необходимая инфраструктура для подготовки игроков и медицинского сопровождения команд всех возрастов.

В ходе визита прошли рабочие встречи на уровне руководства клуба, а также тренерских и медицинских штабов. Представители "желто-черных" ознакомились со структурой спортивных подразделений "аристократов", включая скаутинг, операционное управление футбольными процессами, рекрутинг и систему менторства.

Также состоялись отдельные беседы между тренерами вратарей и медицинскими специалистами обоих клубов, в ходе которых были изучены методы восстановления игроков после травм и высоких нагрузок.

"Челси" и "Кайрат" договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом.

В ближайшие дни главный тренер чемпионов Казахстана Рафаэль Уразбахтин, его помощник Артем Гавриленко и руководитель академии Александр Котляр пройдут стажировку на базе "синих", углубленно изучив рабочие процессы клуба.

Именно в "Челси" через семь месяцев переходит воспитанник "Кайрата" Дастан Сатпаев.