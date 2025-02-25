Названа зарплата Дастана Сатпаева после перехода в "Челси"

Немецкий веб-сайт Transfermarkt установил первую рыночную стоимость 16-летнего нападающего алматинского "Кайрата" после перехода в "Челси", сообщает Zakon.kz.

Теперь трансферная стоимость игрока юношеской сборной Казахстана до 17 лет составляет 500 тысяч евро.

Недавно Сатпаев запомнился тем, что вышел на замену в начале второго тайма с "Актобе" в поединке за Суперкубок Казахстана и был одним из самых заметных на поле.

Ранее сообщалось, что экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю.