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Спорт

Названа зарплата Дастана Сатпаева после перехода в "Челси"

Выяснилось, сколько платят Дастану Сатпаеву после перехода в &quot;Челси&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 07:56 Фото: Instagram/d.satpayev
Немецкий веб-сайт Transfermarkt установил первую рыночную стоимость 16-летнего нападающего алматинского "Кайрата" после перехода в "Челси", сообщает Zakon.kz.

Теперь трансферная стоимость игрока юношеской сборной Казахстана до 17 лет составляет 500 тысяч евро.

Недавно Сатпаев запомнился тем, что вышел на замену в начале второго тайма с "Актобе" в поединке за Суперкубок Казахстана и был одним из самых заметных на поле.

Ранее сообщалось, что экс-наставник "Кайрата" попал в неприятную историю.

Аксинья Титова
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