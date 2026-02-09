#Казахстан в сравнении
Спорт

Рыбакина прибыла в Катар и планирует побить достижение 13-летней давности

Теннис Старт Катар, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 12:54 Фото: Instagram/wta
Чемпионка Australian Open-2026 Елена Рыбакина стартует на этой неделе на турнире Qatar Open в Дохе, где казахстанская теннисистка будет стремиться сделать то, что никому не удавалось в WTA-Туре с 2013 года, сообщает Zakon.kz.

Цель третьей ракетки мира – выиграть свой следующий турнир после успеха на Australian Open в женском одиночном разряде.

По сведениям Tennis Mayors, последней теннисисткой, которой это удалось, была Виктория Азаренко (Беларусь), которая после второй подряд победы на Открытом чемпионате Австралии затем завоевала титул в Дохе.

И с тех пор девять женщин выиграли следующие 12 розыгрышей первого турнира "Большого шлема" сезона, но ни одной из них не удалось выиграть свой следующий турнир в Туре.

"Рада вернуться и с нетерпением жду возможности сыграть. После чемпионата Австралии прошло не так много времени, но у меня было время отдохнуть. Думаю, для меня хорошо начать здесь, чтобы сохранить набранный темп, и надеюсь, что смогу хорошо выступить". Елена Рыбакина

Рыбакина в Дохе получила второй номер посева, а первой здесь стоит Ига Швёнтек. Лидер WTA-Тура Арина Соболенко пропускает данный турнир.

"По дороге домой я простудилась, поэтому мне пришлось несколько дней отдыхать и почти ничего не делать. Мне нужно было распаковать вещи, и время пролетело так быстро. Думаю, что это хороший импульс, чтобы продолжать двигаться вперед".Елена Рыбакина

Открытый чемпионат Австралии стал для Рыбакиной вторым ее титулом "Большого шлема". Первый она завоевала на "Уимблдоне" четыре года назад.

26-летняя теннисистка отметила, что победа в Мельбурне сильно отличается от трофея в Лондоне, потому что триумф на Всеанглийском теннисном клубе стал для нее полной неожиданностью.

"Конечно, все по-другому, потому что на "Уимблдоне" этого совсем не ожидали. Думаю, я и к этому не была готова, но в итоге все сложилось для меня отлично. Конечно, было много разных эмоций. В Австралии пару лет назад дошла до финала, так что примерно знала этот путь. Конечно, каждый день разный, новые ожидания, вероятно, мой подход к каждому матчу немного отличается. Но в то же время я чувствую, что это больше работа. Я стараюсь готовиться к каждому матчу по-разному". Елена Рыбакина

Турнир в Дохе Елена Рыбакина начнет 10 февраля против победителя матча Синьюй Ван (Китай) – Эмилиана Аранго (Колумбия).

Неделю назад WTA признала еще одно высшее достижение лидера женской сборной Казахстана на AusOpen-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
