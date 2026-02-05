#Казахстан в сравнении
Спорт

Определен расклад пар в теннисном противостоянии Казахстана с Монако

Теннис Итоги Жерьебки , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:25 Фото: ktf.kz
5 февраля в Астане состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса-2026 между сборными Казахстана и Монако, сообщает Zakon.kz.

По итогам данной процедуры в первый игровой день 6 февраля в 15:00 по казахстанскому времени на столичные корты выйдут 10-я ракетка мира Александр Бублик и Уго Нис (Монако).

Сразу же за ними померятся силами наш Александр Шевченко и лидер гостевой команды Валантен Вашро.

Далее по расписанию 7 февраля запланированы три матча. Сначала казахстанский дуэт Александр Шевченко/Бейбит Жукаев сразится с Романом Арнеодо/Уго Нис.

Затем последуют матчи одиночного разряда, где Александр Шевченко встретится с Валантеном Вашро и выступит против Уго Ниса.

Стоит отметить, что предстоящее противостояние может завершиться досрочно, если одна из сборных первой достигнет счета 3:0. Цель каждой команды – набрать три победных очка.

Днем ранее капитаны сборных Казахстана и Монако высказались перед этой важной битвой в Кубке Дэвиса.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
