Лучший теннисист Казахстана провел обряд "Тұсау кесу"

В рамках церемонии жеребьевки теннисного матча Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако состоялась неформальная встреча команд, которая уже стала доброй традицией турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ФТК, капитаны обеих сборных Диас Доскараев и Гийом Куйяр выступили с приветственными словами, а игроки обменялись памятными подарками в знак уважения и спортивного единства.

Особым акцентом мероприятия стало знакомство гостей из Монако с казахской культурой. Для теннисистов были организованы национальные игры – асық ату и ләңгі, где каждый участник смог не просто понаблюдать, а лично попробовать себя в традиционных играх и прикоснуться к культурному наследию Казахстана.

Кульминацией мероприятия стало участие Александра Бублика в одном из самых символичных казахских обрядов – тұсау кесу (разрезание пут). Это древняя традиция, которую проводят, когда ребенку исполняется год. Ему разрезают специальные путы, символизируя начало самостоятельного пути, уверенные шаги в жизнь и благополучное будущее.

По обычаю, право разрезать путы доверяют человеку, чья жизненная дорога считается достойным примером, а его качества желают передать ребенку.

Чуть ранее сегодня прошла церемония жеребьевки предстоящего матча Казахстан – Монако.