Спорт

Российская молодежь допущена к международным турнирам с флагом и гимном РФ

Допуск России Соревнования , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 16:47 Фото: Instagram/euroaquatics
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским спортсменам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с государственным флагом и гимном, сообщает Zakon.kz.

Как информирует официальный сайт European Aquatics, помимо россиян, это решение коснется также и представителей Беларуси. Молодые атлеты этих стран могут уже в ближайшие дни заявляться на различные турниры, кроме состязаний среди взрослых.

"Спортсмены с паспортами России и Беларуси будут допущены к участию в соревнованиях без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics". Заявление European Aquatics

Помимо этого, также было отмечено, что атлетам и техническому персоналу из России и Беларуси для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics нужны заявка и получение статуса нейтрального спортсмена.

Как известно, в конце 2025 года Исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из этих двух стран в мировых юношеских соревнованиях.

А накануне появилась информация, что организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны
09:26, 20 ноября 2023
Официальный мяч казахстанского водного поло передали спортсменам Астаны
Казахстанцы завоевали "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
12:18, 09 апреля 2024
Казахстанцы завоевали "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Казахстана по артистическому плаванию продолжает выступление в Японии
20:34, 16 июля 2023
Сборная Казахстана по артистическому плаванию продолжает выступление в Японии
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
