Российская молодежь допущена к международным турнирам с флагом и гимном РФ

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) разрешила российским спортсменам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с государственным флагом и гимном, сообщает Zakon.kz.

Как информирует официальный сайт European Aquatics, помимо россиян, это решение коснется также и представителей Беларуси. Молодые атлеты этих стран могут уже в ближайшие дни заявляться на различные турниры, кроме состязаний среди взрослых.

"Спортсмены с паспортами России и Беларуси будут допущены к участию в соревнованиях без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов European Aquatics, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics". Заявление European Aquatics

Помимо этого, также было отмечено, что атлетам и техническому персоналу из России и Беларуси для участия во взрослых турнирах под эгидой European Aquatics нужны заявка и получение статуса нейтрального спортсмена.

Как известно, в конце 2025 года Исполком МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из этих двух стран в мировых юношеских соревнованиях.

А накануне появилась информация, что организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции.