Нуралы Алип теперь будет играть с бывшим партнером Криштиану Роналду
Фото: wikimedia
Санкт-петербургский "Зенит", где выступает капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, завершил сделку по аренде нападающего Джона Дурана у саудовского "Аль-Насра", сообщает Zakon.kz.
Об оформлении перехода стало известно после публикации в социальных сетях Фабрицио Романо – инсайдера футболиста.
"Санкт-петербургский "Зенит" договорился о переходе Джона Дурана из "Аль-Насра" на правах аренды. "Фенербахче" расторгает контракт с колумбийским нападающим", – говорится в публикации.
В команде с Криштиану Роналду колумбиец провел 13 матчей и забил восемь голов.
