Спорт

Нуралы Алип теперь будет играть с бывшим партнером Криштиану Роналду

Джон Дуран, Зенит, Аль-Насра, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 21:35 Фото: wikimedia
Санкт-петербургский "Зенит", где выступает капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, завершил сделку по аренде нападающего Джона Дурана у саудовского "Аль-Насра", сообщает Zakon.kz.

Об оформлении перехода стало известно после публикации в социальных сетях Фабрицио Романо – инсайдера футболиста.

"Санкт-петербургский "Зенит" договорился о переходе Джона Дурана из "Аль-Насра" на правах аренды. "Фенербахче" расторгает контракт с колумбийским нападающим", – говорится в публикации.

В команде с Криштиану Роналду колумбиец провел 13 матчей и забил восемь голов.

Ранее был опубликован список топ-100 лучших футбольных вратарей ХХI века.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
