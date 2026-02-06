#Казахстан в сравнении
Спорт

Бублик с разгромного матча начал противостояние с Монако в Кубке Дэвиса

Теннис Победа Монако, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 16:29 Фото: ktf.kz
6 февраля в Астане стартовал матч плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса-2026 между сборными Казахстана и Монако, первая часть которого завершилась удачно для хозяев корта, сообщает Zakon.kz.

Запланированное пятиматчевое противостояние между этими командами открывали Александр Бублик и Уго Нис.

Как таковой борьбы не получилось, 10-я ракетка мира просто "раскатал" гостя из Монако в первом сете – 6:0. Затем Бублик дал Нису возможность отыграться, но соперник не воспользовался своим шансом и снова проиграл – 6:3.

Тем самым Александр вывел сборную Казахстана вперед в матче с Монако – 1-0.

Через 20 минут на столичные корты выйдет вторая пара игрового дня, где наш Александр Шевченко сразится с Валантеном Вашро, 27-м номером ATP.

Стоит отметить, что противоборство между командами может завершиться досрочно, если одна из сборных первой достигнет счета 3-0. Цель каждой команды – набрать три победных очка.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Победитель шанхайского "Мастерса" сравнял счет в матче против Казахстана
18:14, 06 февраля 2026
Победитель шанхайского "Мастерса" сравнял счет в матче против Казахстана
Определен расклад пар в теннисном противостоянии Казахстана с Монако
15:25, 05 февраля 2026
Определен расклад пар в теннисном противостоянии Казахстана с Монако
Капитаны сборных Казахстана и Монако высказались перед битвой в Кубке Дэвиса
11:57, 04 февраля 2026
Капитаны сборных Казахстана и Монако высказались перед битвой в Кубке Дэвиса
