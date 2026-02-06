#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Победитель шанхайского "Мастерса" сравнял счет в матче против Казахстана

Теннис Матч Кубок Дэвиса, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 18:14 Фото: Instagram/kff.kz
В Астане финишировал первый игровой день матча плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса-2026 между командами Казахстана и Монако, который завершился боевой ничьей – 1:1, сообщает Zakon.kz.

По расписанию дня вторым запуском на корт вышли наш Александр Шевченко и Валантен Вашро (№27 ATP).

Как и в стартовой игре этих сборных, здесь все так же отобразилось зеркально, первый номер команды Монако не "заметил" второго номера казахстанской дружины – 6:0, 6:3. Вашро преподал мастер-класс хозяину корту за 1 час и 1 минуту.

Тем самым 27-я ракетка мира и чемпион "Мастера" в Шанхае восстановил равновесие в теннисном противостоянии Казахстан – Монако (1-1).

Полтора часа назад Александр Бублик принес первую победу в этом противостоянии.

Теперь все решится во второй игровой день, когда на корты сначала выйдут игроки парного разряда, а затем померятся силами одиночники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бублик с разгромного матча начал противостояние с Монако в Кубке Дэвиса
16:29, 06 февраля 2026
Бублик с разгромного матча начал противостояние с Монако в Кубке Дэвиса
Определен расклад пар в теннисном противостоянии Казахстана с Монако
15:25, 05 февраля 2026
Определен расклад пар в теннисном противостоянии Казахстана с Монако
Сборная Казахстана разгромила Пакистан в "Кубке Дэвиса"
17:26, 02 февраля 2025
Сборная Казахстана разгромила Пакистан в "Кубке Дэвиса"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: