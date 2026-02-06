Победитель шанхайского "Мастерса" сравнял счет в матче против Казахстана

В Астане финишировал первый игровой день матча плей-офф Мировой группы 1 Кубка Дэвиса-2026 между командами Казахстана и Монако, который завершился боевой ничьей – 1:1, сообщает Zakon.kz.

По расписанию дня вторым запуском на корт вышли наш Александр Шевченко и Валантен Вашро (№27 ATP).

Как и в стартовой игре этих сборных, здесь все так же отобразилось зеркально, первый номер команды Монако не "заметил" второго номера казахстанской дружины – 6:0, 6:3. Вашро преподал мастер-класс хозяину корту за 1 час и 1 минуту.

Тем самым 27-я ракетка мира и чемпион "Мастера" в Шанхае восстановил равновесие в теннисном противостоянии Казахстан – Монако (1-1).

Полтора часа назад Александр Бублик принес первую победу в этом противостоянии.

Теперь все решится во второй игровой день, когда на корты сначала выйдут игроки парного разряда, а затем померятся силами одиночники.