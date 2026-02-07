Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги

На Олимпийских играх-2026 в Италии 7 февраля стартовали соревнования по лыжным гонкам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, первой дисциплиной в программе Игр стал женский скиатлон (10 км+10 км).



"В гонке приняли участие две представительницы сборной Казахстана. Ксения Шалыгина стала 53-й. Надежда Степашкина финишировала 60-й", – говорится в сообщении.

Олимпийское "золото" завоевала Фрида Карлссон (Швеция). Второй на финише была Эбба Андерссон (Швеция). Замкнула тройку лучших Хейди Венг (Норвегия).

6 февраля сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр, которая состоялась в Италии.

