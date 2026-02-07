#Казахстан в сравнении
Спорт

Кубок Дэвиса в Астане завершился неудачей для сборной Казахстана

Александр Бублик, теннис, Астана, Кубок Дэвиса , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 22:01 Фото: ФТК РК
Мужская сборная Казахстана по теннису 7 февраля потерпела поражение от команды Монако в плей-офф Мировой группы I Кубок Дэвиса. Противостояние завершилось досрочно и на домашнем корте – в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, решающим стал матч между лидером казахстанской команды Александром Бубликом и монегаском Валентином Вашеро. 31-я ракетка мира одержал победу в двух тай-брейках – 7:6, 7:6, что и поставило точку в серии.

Ход противостояния:

6 февраля

  • Александр Бублик – Уго Ниш – 6:0, 6:3
  • Александр Шевченко – Валентин Вашеро – 0:6, 3:6

7 февраля

  • Александр Бублик / Бейбит Жукаев – Ромен Арнеодо / Уго Ниш – 7:6, 6:7, 6:7
  • Александр Бублик – Валентин Вашеро – 6:7, 6:7

Таким образом, сборная Казахстана уступила Монако со счетом 1:3 и вылетела в Мировую группу II. Это уже второе подряд поражение команды в Кубке Дэвиса и первый в истории случай, когда казахстанская сборная опустилась на этот уровень турнира.

А ранее Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по легкой атлетике в Китае.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
