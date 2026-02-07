#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Александр Бублик прокомментировал досадное поражение на Кубке Дэвиса в Астане

Александр Бублик, кубок Дэвис, теннис, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 00:51 Фото: ktf.kz
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик 7 февраля прокомментировал неудачное выступление на Кубке Дэвиса в Астане, сообщает Zakon.kz.

Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Тяжелейший день. Оставил все, что у меня было на корте, но все равно не хватило. Сделаю все, что в моих силах, чтобы в следующий раз удача была на нашей стороне. Всем рахмет", – написал Бублик.

7 февраля мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение от команды Монако в плей-офф Мировой группы I Кубок Дэвиса. Противостояние завершилось досрочно и на домашнем корте – в Астане. Решающим стал матч между лидером казахстанской команды Александром Бубликом и монегаском Валентином Вашеро. 31-я ракетка мира одержал победу в двух тай-брейках – 7:6, 7:6, что и поставило точку в серии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Парковый аттракцион с людьми рухнул в Индии
05:55, Сегодня
Парковый аттракцион с людьми рухнул в Индии
Бублик одержал победу в матче Кубка Дэвиса
21:38, 16 сентября 2023
Бублик одержал победу в матче Кубка Дэвиса
Александр Бублик откроет домашний матч "Кубка Дэвиса"
16:07, 13 сентября 2024
Александр Бублик откроет домашний матч "Кубка Дэвиса"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: