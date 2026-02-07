Александр Бублик прокомментировал досадное поражение на Кубке Дэвиса в Астане

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик 7 февраля прокомментировал неудачное выступление на Кубке Дэвиса в Астане, сообщает Zakon.kz.

Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Тяжелейший день. Оставил все, что у меня было на корте, но все равно не хватило. Сделаю все, что в моих силах, чтобы в следующий раз удача была на нашей стороне. Всем рахмет", – написал Бублик.

7 февраля мужская сборная Казахстана по теннису потерпела поражение от команды Монако в плей-офф Мировой группы I Кубок Дэвиса. Противостояние завершилось досрочно и на домашнем корте – в Астане. Решающим стал матч между лидером казахстанской команды Александром Бубликом и монегаском Валентином Вашеро. 31-я ракетка мира одержал победу в двух тай-брейках – 7:6, 7:6, что и поставило точку в серии.