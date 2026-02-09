Кто выступит от сборной Казахстана 9 февраля на Олимпиаде-2026

По расписанию третьего соревновательного дня на Олимпийских играх-2026 в Италии на старт выйдут пять казахстанских спортсменов, которые покажут свое мастерство в конькобежном спорте и прыжках с трамплина, сообщает Zakon.kz.

В 21:30 по казахстанскому времени начнутся забеги на дистанции 1000 метров у женщин в конькобежном спорте, где честь нашей страны будут защищать Кристина Силаева, Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

А через полтора часа после этого сможем увидеть мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.

Фото: Instagram/olympickz/Тұрар Қазанғапов

Казахстанские болельщики будут переживать за Илью Мизерных и Данила Васильева.

К этому часу пока наши спортсмены не завоевали никаких медалей в Италии. После двух дней соревнований в медальном зачете впереди всех сборная Норвегии (три "золота", одно "серебро" и две "бронзы").

Фото: Instagram/olympickz

Олимпийские игры-2026 проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 22 февраля.

Казахстан представлен здесь 36 атлетами в десяти видах спорта. А всего на Олимпиаду прибыли 2871 спортсмен из 95 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.