#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Кто выступит от сборной Казахстана 9 февраля на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026 Расписание 9 февраля, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:10 Фото: Instagram/olympickz/Тұрар Қазанғапов
По расписанию третьего соревновательного дня на Олимпийских играх-2026 в Италии на старт выйдут пять казахстанских спортсменов, которые покажут свое мастерство в конькобежном спорте и прыжках с трамплина, сообщает Zakon.kz.

В 21:30 по казахстанскому времени начнутся забеги на дистанции 1000 метров у женщин в конькобежном спорте, где честь нашей страны будут защищать Кристина Силаева, Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

А через полтора часа после этого сможем увидеть мужские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.

Фото: Instagram/olympickz/Тұрар Қазанғапов

Казахстанские болельщики будут переживать за Илью Мизерных и Данила Васильева.

К этому часу пока наши спортсмены не завоевали никаких медалей в Италии. После двух дней соревнований в медальном зачете впереди всех сборная Норвегии (три "золота", одно "серебро" и две "бронзы").

Фото: Instagram/olympickz

Олимпийские игры-2026 проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо и продлятся до 22 февраля.

Казахстан представлен здесь 36 атлетами в десяти видах спорта. А всего на Олимпиаду прибыли 2871 спортсмен из 95 стран, которые разыграют 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
19:22, 08 февраля 2026
Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры: 2 августа выступят 14 спортсменов из Казахстана
06:00, 02 августа 2024
Олимпийские игры: 2 августа выступят 14 спортсменов из Казахстана
Сборная Казахстана выпала из топ-10 медального зачета Олимпиады-2024
09:43, 30 июля 2024
Сборная Казахстана выпала из топ-10 медального зачета Олимпиады-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
15:23, Сегодня
"Его очень оберегают": скандал разгорелся после очередной победы Торехана Сабырхана
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
15:17, Сегодня
"Это не есть хорошо": в России "осудили" Иэна Гэрри за "слом" карьеры Шавката Рахмонова
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
14:50, Сегодня
Тренер "Хартса" указал на слабые стороны казахстанского новичка Чеснокова
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
14:48, Сегодня
Winter Run возвращается на проспект аль-Фараби: 15 февраля стартует беговой сезон в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: