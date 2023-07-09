Елена Рыбакина добилась уникального достижения

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела добраться до второй игровой недели британского "Большого шлема". Ранее преодолеть первую неделю в ранге чемпионки удавалось только Серене Уильямс, сообщает Zakon.kz.

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Третья ракетка мира стала первой с 2016 года действующей чемпионкой Уимблдона, которая вышла во вторую неделю соревнований. Семь лет назад аналогичного результата добилась 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", легендарная американка Серена Уильямс.

В матче третьего круга Уимблдона Елена нанесла поражение британке Кэйти Бултер, получившей от организаторов уайлд-кард, со счетом 6:1, 6:1. За выход в четвертьфинал Уимблдона Рыбакина сразится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свое выступление на Уимблдоне-2023.