Криштиану Роналду подвергся резкой критике со стороны саудовского журналиста

Больше недели на матчах саудовской Суперлиги по футболу не появляется его главная звезда и капитан клуба "Аль-Наср", знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, который пропустил уже две встречи, сообщает Zakon.kz.

Последние слухи о его бойкоте саудовского чемпионата пока официально никто еще не комментировал – ни сам футболист, ни в администрации клуба.

Но зато саудовский журналист Валид Аль-Фарадж выступил с резкой критикой в адрес 41-летнего капитана "Аль-Насра", который якобы бойкотирует матчи своей команды.

"Мировая слава не дает никому права игнорировать правила. Саудовская лига важнее любого игрока. Криштиану должен уважать правила лиги и соблюдать законы. Никто не будет унижаться перед Роналду, наша страна и футбольная лига намного выше этого. Криштиану за всю карьеру ни разу не бывал на пороге Белого дома, если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже и не мечтал увидеть Белый дом". Валид Аль-Фарадж

В отсутствие своего лидера "Аль-Наср" одержал две победы в чемпионате Саудовской Аравии: в матчах против "Аль-Рияда" (1:0) и "Аль-Иттихада" (2:0).

Как пишут некоторые СМИ, Роналду не нравится, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет его клубом по сравнению с конкурентами.

Также считают, что португалец был против перехода Карима Бензема в "Аль-Хилаль". Вдобавок "Аль-Наср" вроде бы не выплачивает зарплату своему капитану.

Несмотря на все эти разговоры, сам нападающий тренируется с командой.

