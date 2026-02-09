#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Криштиану Роналду подвергся резкой критике со стороны саудовского журналиста

Футбол Критика Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 17:34 Фото: Instagram/alnassr
Больше недели на матчах саудовской Суперлиги по футболу не появляется его главная звезда и капитан клуба "Аль-Наср", знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, который пропустил уже две встречи, сообщает Zakon.kz.

Последние слухи о его бойкоте саудовского чемпионата пока официально никто еще не комментировал – ни сам футболист, ни в администрации клуба.

Но зато саудовский журналист Валид Аль-Фарадж выступил с резкой критикой в адрес 41-летнего капитана "Аль-Насра", который якобы бойкотирует матчи своей команды.

"Мировая слава не дает никому права игнорировать правила. Саудовская лига важнее любого игрока. Криштиану должен уважать правила лиги и соблюдать законы. Никто не будет унижаться перед Роналду, наша страна и футбольная лига намного выше этого. Криштиану за всю карьеру ни разу не бывал на пороге Белого дома, если бы он не был в составе саудовской делегации, он бы даже и не мечтал увидеть Белый дом". Валид Аль-Фарадж

В отсутствие своего лидера "Аль-Наср" одержал две победы в чемпионате Саудовской Аравии: в матчах против "Аль-Рияда" (1:0) и "Аль-Иттихада" (2:0).

Как пишут некоторые СМИ, Роналду не нравится, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет его клубом по сравнению с конкурентами.

Также считают, что португалец был против перехода Карима Бензема в "Аль-Хилаль". Вдобавок "Аль-Наср" вроде бы не выплачивает зарплату своему капитану.

Несмотря на все эти разговоры, сам нападающий тренируется с командой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
05:24, 02 января 2025
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
Роналду высказался об итогах второго сезона в Саудовской Аравии
17:50, 04 июня 2024
Роналду высказался об итогах второго сезона в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду принес извинения болельщикам из Китая
23:24, 23 января 2024
Криштиану Роналду принес извинения болельщикам из Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
18:35, Сегодня
Махачеву "записали" победу над Рахмоновым в бою за титул UFC
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
18:14, Сегодня
"Барыс" получил плохую новость из КХЛ
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
17:50, Сегодня
Нокаутировавший казахстанца топовый боец из России настроен покорить UFC
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
17:17, Сегодня
Триллером завершился матч легенды казахстанского тенниса на крупном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: