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Роналду высказался об итогах второго сезона в Саудовской Аравии

Футбол Итоги сезона, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 17:50 Фото: Instagram/cristiano
1 июня завершился сезон в саудовском футболе, и один из его главных героев, капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, подвел его итоги, сообщает Zakon.kz.

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В сезоне-2023/24 39-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, за что получил "Золотую бутсу". Роналду забил 35 голов в 31 матче.

Лидер "Аль-Насра" сыграл за команду второй сезон подряд. 
"Это много значит для меня, очень счастлив. Думаю, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем понял, что это возможно. Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны".Криштиану Роналду

Немного отдохнув, португальская звезда поедет на Евро-2024, где будет защищать цвета своей сборной на футбольных полях Германии.

"Это здорово, чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе. Цели на каждый сезон одинаковы – показывать максимум и выигрывать титулы и, по возможности, индивидуальные призы. Но главная цель – быть тем же Криштиану, которого вы видели в этом сезоне, стараться изо всех сил, достигать целей с "Аль-Насром" и сборной Португалией. Я стремлюсь поддерживать свой уровень".Криштиану Роналду

В прошедшем сезоне Роналду побил рекорд лиги по голам за один сезон. А через 10 дней он планирует улучшить показатель по числу участий на чемпионатах Европы. 

Пока лидер сборной Португалии получил неделю отпуска перед началом Евро-2024. 

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