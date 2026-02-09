#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Спорт

Лыжник из Гаити пришел последним на Олимпиаде и очаровал публику своим жестом

Лыжник из Гаити покорил зрителей Олимпийских игр в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 02:29 Фото: Instagram/coh_ht
25-летний учитель физкультуры в школе французского городка Понтарлье Стивенсон Савар финишировал последним в мужском скиатлоне 10+10 км, но стал любимцем зрителей соревнований, сообщает Zakon.kz.

По данным олимпийского комитета Гаити, Стивенсон Савар – один из двух представителей карибского государства на зимней Олимпиаде в Италии.

Именно он нес флаг страны на церемонии открытия.

Слава текущих Олимпийских игр пришла к нему после жеста, который он продемонстрировал несмотря на то, что пришел 64-м. Отстав от победителя почти на 11 минут, свой первый результат с конца, спортсмен отпраздновал как победу. Он невероятно грациозно поклонился трибунам.

Фото: X/juegosolimpicos

Такое развитие событий вызвало радость у тренерского штаба. Стоит отметить, что его 64-е место не стало последним, так как еще 11 спортсменов сошли с дистанции или были дисквалифицированы. О спортсмене известно, что он родился на Гаити, но в трехлетнем возрасте был усыновлен семьей французов и переехал во Францию.

"Пример гордости, упорства и историческая веха для Гаити на зимней Олимпиаде", – прокомментировал результат олимпийский комитет страны в своих соцсетях.

Параллельно в интернете восхищаются формой сборной Гаити. Автором дизайна выступила гаитяно-итальянский дизайнер Стелла Жан, украсившая костюмы рисунками ручной работы.

Сами итальянцы оскорбились ИИ-видео с открытия Олимпийских игр.

Фото Алия Абди
Алия Абди
