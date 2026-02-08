Казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии

Фото: olympic.kz

На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли участие Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков, сообщает Zakon.kz.

Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат. Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия). Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр. Ранее было опубликовано расписание казахстанцев на Олимпийских играх 8 февраля.

