Казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии
Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли участие Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков, сообщает Zakon.kz.
Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.
Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).
Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр.
Ранее было опубликовано расписание казахстанцев на Олимпийских играх 8 февраля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript