#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Спорт

Казахстанские лыжники дебютировали на Олимпиаде-2026 в дисциплине скиатлон в Италии

олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 18:12 Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх-2026 в Италии в рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли участие Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков, сообщает Zakon.kz.

Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат.

Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С "бронзой" завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия).

Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр.

Ранее было опубликовано расписание казахстанцев на Олимпийских играх 8 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
19:22, Сегодня
Сборная Казахстана приняла участие в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
18:34, 07 февраля 2026
Казахстанские лыжницы открыли выступления сборной РК на Олимпиаде-2026 – итоги
Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
01:54, 07 февраля 2026
Сборная Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
22:38, Сегодня
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
21:52, Сегодня
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
21:08, Сегодня
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
20:20, Сегодня
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: