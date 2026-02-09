#Казахстан в сравнении
Спорт

Призеры Олимпиады-2026 массово пожаловались на поломку медалей

Медаль, Олимпиада-2026, призеры, брак , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 19:57 Фото: Instagram/olympics
Американская горнолыжница Бризи Джонсон, завоевавшая "золото" в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх, повредила медаль сразу после церемонии награждения. Инцидент произошел во время празднования победы в итальянской Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Usatoday.com, спортсменка активно радовалась успеху, подпрыгивала и обнимала товарищей по команде, когда золотая медаль сорвалась с ленты. По словам Джонсон, награда оказалась значительно тяжелее, чем она ожидала, что, вероятно, и стало причиной поломки крепления.

В отличие от медалей прошлых Олимпиад, где ленты продевались через специальные кольца или люверсы, у наград Игр в Милане и Кортине предусмотрена выемка, в которую вставляется лента. Сломалась именно деталь, соединяющая ленту с корпусом медали. При этом сама награда серьезно не пострадала.

После церемонии Джонсон убрала медаль в карман и продолжила общение с журналистами. Спортсменка выразила уверенность, что медаль будет отремонтирована в ближайшее время.

Отмечается, что похожая ситуация произошла и с фигуристкой Алисой Лю, входившей в состав сборной США, завоевавшей "золото" в командных соревнованиях. Ее медаль также отсоединилась от ленты.

Аналогичный инцидент произошел с бронзовым призером смешанной эстафеты в составе сборной Германии по биатлону Юстусом Штреловым. Во время празднования награждения его медаль соскользнула с ленты и упала. Спортсмен попытался самостоятельно вернуть награду на место, однако вскоре выяснил, что крепление оказалось сломанным.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

А ранее сообщалось, что в "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Олимпиада-2026: стала известна стоимость билетов
08:52, 07 мая 2025
Олимпиада-2026: стала известна стоимость билетов
Когда и где казахстанские болельщики смогут посмотреть Олимпиаду-2026
14:22, 02 февраля 2026
Когда и где казахстанские болельщики смогут посмотреть Олимпиаду-2026
До старта зимней Олимпиады-2026 осталось 10 дней
13:37, 27 января 2026
До старта зимней Олимпиады-2026 осталось 10 дней
