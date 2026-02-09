Призеры Олимпиады-2026 массово пожаловались на поломку медалей

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, завоевавшая "золото" в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх, повредила медаль сразу после церемонии награждения. Инцидент произошел во время празднования победы в итальянской Кортина-д’Ампеццо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Usatoday.com, спортсменка активно радовалась успеху, подпрыгивала и обнимала товарищей по команде, когда золотая медаль сорвалась с ленты. По словам Джонсон, награда оказалась значительно тяжелее, чем она ожидала, что, вероятно, и стало причиной поломки крепления.

В отличие от медалей прошлых Олимпиад, где ленты продевались через специальные кольца или люверсы, у наград Игр в Милане и Кортине предусмотрена выемка, в которую вставляется лента. Сломалась именно деталь, соединяющая ленту с корпусом медали. При этом сама награда серьезно не пострадала.

После церемонии Джонсон убрала медаль в карман и продолжила общение с журналистами. Спортсменка выразила уверенность, что медаль будет отремонтирована в ближайшее время.

Отмечается, что похожая ситуация произошла и с фигуристкой Алисой Лю, входившей в состав сборной США, завоевавшей "золото" в командных соревнованиях. Ее медаль также отсоединилась от ленты.

Аналогичный инцидент произошел с бронзовым призером смешанной эстафеты в составе сборной Германии по биатлону Юстусом Штреловым. Во время празднования награждения его медаль соскользнула с ленты и упала. Спортсмен попытался самостоятельно вернуть награду на место, однако вскоре выяснил, что крепление оказалось сломанным.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

