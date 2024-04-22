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Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле

Академическая гребля 2 золота ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:02 Фото: Instagram/qaz_team_official
В южнокорейском городе Чунджу на этапе Кубка Азии по академической гребле казахстанские спортсмены заработали две медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

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Сначала наши гребцы в составе восьми спортсменов стали лучшими в программе М8 на дистанции 2 тыс. метров. Казахстанская восьмерка показала время 6:08.60, опередив обе сборные Южной Кореи.

Затем казахстанская четверка девушек (W4x) на этой же дистанции не имела себе равных – 6:58.87, оставив позади себя Южную Корею и Филиппины.

Академическая гребля 2 золота, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:02

Фото: Instagram/qaz_team_official

На этом достижении наши гребцы не остановились и удостоились еще одной серебряной и бронзовой медали. Копилка казахстанской сборной пополнилась вторым местом в программе М2-FA на дистанции 2 тыс. метров. Этот же отрезок, но уже в дисциплине М4х-FA принес нам "бронзу".

Следует отметить, что 21 апреля казахстанец Владислав Яковлев выиграл олимпийскую лицензию в этом виде спорта, преодолев 2 тыс. метров за 6:59.46.

За последние несколько дней казахстанские гребцы заработали четыре лицензии для участия в ОИ-2024 в Париже. Помимо Владислава, ранее себе путевки обеспечили представители по гребле на байдарках и каноэ:

  • Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров;
  • Мария Бровкова и Руфина Искакова;
  • Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла.

Борьба 3 Лицензии ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 11:02

Фото: Instagram/qaz_team_official

Также нельзя не отметить выступление наших борцов греко-римского стиля на лицензионном турнире в Бишкеке (Кыргызстан). 21 апреля наши палуаны добыли себе три путевки на поездку в Париж. Уже могут готовиться к Олимпиаде-2024 Демеу Жадраев, Алимхан Сыздыков и Айдос Султангали.

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